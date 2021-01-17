17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Mesut Özil forma numarasını açıkladı!

Mesut Özil forma numarasını açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'nin yeni transferi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla forma numarasını açıkladı. İşte detaylar...

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla forma numarasını açıkladı. Önümüzdeki günlerde formasını terletecek yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerde 67 numaralı formayı giyecek.

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