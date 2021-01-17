Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" ifadelerine yer verildi.

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