Son dakika: Attila Szalai Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti!
Ara transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper pozisyonu için anlaşmaya vardığı Atilla Szalai'nin sağlık kontollerinden geçtiğini duyurdu. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada,
"Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
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