17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Attila Szalai Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti!

O isim Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Ara transfer döneminin hızlı ekibi , Macar stoper 'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. İşte detaylar...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren , stoper pozisyonu için anlaşmaya vardığı Atilla Szalai'nin sağlık kontollerinden geçtiğini duyurdu. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada,

"Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

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