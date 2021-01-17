Beşiktaş'ın gözdesi Mandzukic Milan ile anlaşmaya vardı!
Ara transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan Hırvat yıldız Mario Mandzukic, İtalya Serie A devi Milan ile anlaşmaya vardı. Hırvat yıldız yıllık 1.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında imzayı atacak.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Hırvat golcü Mario Mandzukic'ten, siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, İtalya Serie A takımlarından Milan'la anlaşmaya vardı.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nico Schira'nın paylaştığı bilgilere göre Milan, Mandzukic ile haziran ayına kadar anlaşma sağladı. Hırvat futbolcunun 1.5 milyon euro artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.
Beşiktaş da dahil birçok kulübün teklifini Milan'da forma giymek istediği için geri çeviren Mandzukic'in, 48 saat içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı bildirildi.
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