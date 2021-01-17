17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gözdesi Mandzukic Milan ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! İmzayı atıyor...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Ara transfer döneminde adı sık sık ile anılan Hırvat yıldız , İtalya Serie A devi ile anlaşmaya vardı. Hırvat yıldız yıllık 1.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında imzayı atacak.

'ın ilgilendiği Hırvat golcü 'ten, siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, İtalya Serie A takımlarından 'la anlaşmaya vardı.

Beşiktaş zirveyi koruma peşinde

muhabiri 'nın paylaştığı bilgilere göre Milan, Mandzukic ile haziran ayına kadar anlaşma sağladı. Hırvat futbolcunun 1.5 milyon euro artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş da dahil birçok kulübün teklifini Milan'da forma giymek istediği için geri çeviren Mandzukic'in, 48 saat içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı bildirildi.

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