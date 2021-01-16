16 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş’ta Sörloth örneği

Mert Hakan’da Sörloth örneği
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görmüştü. Sarı-lacivertliler haksız tahrik indirimi talep ederken, Sörloth örneğini kullanacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ancak pozisyon öncesi Aytaç da ayağı ile Yandaş'ın başına sert bir müdahalede bulunmuştu. Bu nedenle haksız tahrik indirimi talep edilecek. Tahkim, geçen sezon Gaziantepli Baiano'yu yüzünden iten Trabzonsporlu Sörloth'a verilen 2 maçlık cezayı öncesinde darbe aldığı gerekçesiyle 'haksız tahrik'ten 1 maça indirmişti. (Fotomaç)

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