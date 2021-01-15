15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'i de resmen açıkladı! İşte takıma geliş tarihi

Osayi'de anlaşma tamam! İşte takıma geliş tarihi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

Transferde gaza basan , Attila Szalai'nin ardından 'ta forma giyen -Samuel ile de anlaşma sağlandığını açıkladı. Nijeryalı oyuncu, sezon bitiminde takıma katılacak. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

, İngiltere Championship eklibi 'ın forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu -Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezonluk anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

Bright Osayi-Samuel resmen Fenerbahçe'de

8 KULÜP DAHA PEŞİNDEYDİ

Championship Ligi'nde bu sezon QPR formasıyla 21 maça çıkan ve 3 gol, 3 asistlik performansla takımına katkı sağlayan Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi-Samuel'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun Celtic, Rangers gibi toplam 8 talibinin daha olduğu biliniyordu ancak edinilen bilgiye göre Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerin teklifini daha cazip bulduğu için Süper Lig'e gelmeyi, tercih etti.

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