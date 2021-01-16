Fenerbahçe seriyi 6 maça çıkarmak istiyor!
Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçı kazanıp galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Ligde son 4 maçını kazanan, kupada da Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 5'te 5 yapan sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Pazartesi oynanacak karşılaşma öncesi sakatların takıma dönmeye başlaması sevindiriyor. Novak ile Sosa'nın da kadroya dahil edilme ihtimalleri yüksek. Erol Bulut alternatiflerin artmasına sevinirken, iyi bir uyum yakalayan Sinan, Pelkas, Mert Hakan ve Thiam dörtlüsünden Sinan'ın sakatlanması Mert'in ise PFDK'ya sevk edilmesi üzdü. İki oyuncunun yerine Valencia ile Ferdi'nin oynaması bekleniyor.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
FenerbahçE, Mert Hakan'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, pozisyonun öncesinde Aytaç Kara'nın Mert Hakan'ın kafasına tekme attığını hatırlatarak, "VAR hakemi Erkan Özdamar, orta hakem Ümit Öztürk'ü uyarmış mıdır? Uyarmış ise orta hakem neden inceleme gereği duymamıştır? Uyarmamışsa (Aytaç'ın) açık şekilde kırmızı kartı gerektiren hareketi neden görmezden gelinmiştir. Etki-tepki ile gelişen harekete karşılık tahrik dolayısıyla geri alınmış emsaller ortadayken PFDK ve Tahkim'in standartlarının takipçisi olacağız" dedi. (Fotomaç)
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