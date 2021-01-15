15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kırmızı kart açıklaması!

Fenerbahçe'de kırmızı kart açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

, maçında ile oynadıkları mücadelede 'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin açıklama yayımladı. İşte o açıklama...

resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam 'nda değerli rakibimiz ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.

Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz ile rakip oyuncu arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz 'ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır.

Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem orta hakem ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi , maçın orta hakemi Ümit Öztürk'ü bu konuda uyarmış mıdır?

Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır?

Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?

Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan'ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve 'tahrik' dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken ve 'nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız."

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