15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaştı! Bursaspor...

F.Bahçe'den bir bomba daha! Genç yetenek de geliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirip sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen , çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen ile anlaşırken, yeşil-beyazlı kulübe de resmi teklifini iletti. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

Süper Lig'de son haftalarda yakalaığı çıkışla zirveye tutunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdıran 'de gözler transfere çevrildi. Mesut Özil, Szalai gibi isimlerle imza aşamasına gelen Kanarya, bir transferi daha bitirmek üzere. Sarı-lacivertliler 'un genç yeteneği ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif yaptı. Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Kulüpler resmi görüşmelere başladı.

F.Bahçe Szalai'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Szalai'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe Szalai'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos | CANLI Fenerbahçe Beko-Panathinaikos | CANLI
F.Bahçe'de borçlar TL'ye çevrildi! F.Bahçe'de borçlar TL'ye çevrildi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör