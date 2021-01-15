Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaştı! Bursaspor...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirip sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak ile anlaşırken, yeşil-beyazlı kulübe de resmi teklifini iletti. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de son haftalarda yakalaığı çıkışla zirveye tutunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Mesut Özil, Szalai gibi isimlerle imza aşamasına gelen Kanarya, bir transferi daha bitirmek üzere. Sarı-lacivertliler Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif yaptı. Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Kulüpler resmi görüşmelere başladı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ