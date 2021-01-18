Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Zirve yarışındaki Fenerbahçe, Kasımpaşayı yenerek Galatasaray ile arasındaki puanı 5'e yükseltip, lider Beşiktaş ile eşitlemek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: ALTAY, SANGARE, SERDAR, TISSERAND, NOVAK, GUSTAVO, OZAN, PELKAS, VALENCIA, FERDİ, THIAM.

ANKARAGÜCÜ: RİCARDO, SARLİJA, ATAKAN, ERDİ, ATİLA, DİOUSSE, LUKASİK, SABA, ÇEKİÇİ, BOLİNGİ, BÖRVEN

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 103. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı.

Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

ZORAKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Erol Bulut, eksiklerin çokluğunda farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Gökhan ve Caner'in yokluğunda beklerde Nazım ile Novak görev yapacak. Savunmanın göbeğinde de uzun bir aradan sonra Serdar-Tisserand ikilisi oynayacak. Ortada Gustavo-Ozan, önlerinde Pelkas, kanatlarda ise Valencia ile Ferdi olacak. Bulut, önceki haftalarda olduğu gibi en uçta yine Thiam'a şans verecek. Bu arada Ankaragücü'nde cezalı bulunmazken, sakat olan Stelios Kitsiou ve Cebrail'in tedavileri devam ediyor.

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