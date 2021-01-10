Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan memnun! "Böyle devam"
Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak galibiyet serisi oluşturdu. Savunmaya önem veren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, bu performanstan memnun kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de son haftalarda oynanan 'defansif futbol' eleştiri konusuydu. Ancak Erol Bulut sistemini değiştirmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçında yüzde 70'in üstünde topu rakibe bırakarak dikkat çekmişti. Maç sonu Çağdaş Atan'ın, "Ben bizle daha kafa kafaya oynamalarını beklerdim" sözlerine "Skora baksın" yanıtını veren Erol Bulut'un pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor karşısında da aynı anlayışla sahaya çıkacağı belirtiliyor. Topa sahip olmaktan çok etkili+sonuç alan hücum yapmak ve kaleyi gole kapatmak ilk öncelik olacak. 90 dakika içinde skora göre taktik değişikliğe ise gidilebilecek.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'da yapılan antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Takım bugün son provayı yapıp, uçakla Erzurum'a hareket edecek. Kafile yarınki karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. (Fotomaç)
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