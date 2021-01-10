Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi! İstenilen bonservis...

Crystal Palace ve West Bromwich Albion'un talip olduğu Ozan Tufan için, son olarak CSKA Moskova da devreye girdi. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncunun fiyatını ise belirledi. İşte istenilen o rakam... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi… Daha önce İngiliz ekipleri West Bromwich ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti.



Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler ise Ozan'ı 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını CSKA ile birlikte tüm taliplilerine iletti.



Öte yandan İtalyan kulüplerinin de Alanya maçında takip ettikleri Ozan Tufan için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.



Ozan'ı izleyen İtalyan kulüplerinden birinin Milan olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlediği 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışına, teknik direktör Erol Bulut'un ise mesafeli olduğu iddia ediliyor.

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