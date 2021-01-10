10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde Simon Deli'yi bitiriyor!

F.Bahçe stoperini buldu! Transferine onay çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 'da forma giyen Simon Deli'yi bitiriyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'ün Denswil'i kiralaması üzerine Fildişi Sahilli stoperin gözden düştüğü belirtilirken, teknik direktör Philippe Clement, "Herkesi takımda tutmayı tercih ederim, ancak gerçeklik bize bunun her zaman mümkün olmadığını öğretir. Hem oyuncunun hem de kulübün kabul etmek isteyeceği bir teklifse Simon ayrılabilir" diyerek transfere yeşil ışık yaktı. (Fotomaç)

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