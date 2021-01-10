Fenerbahçe transferde Simon Deli'yi bitiriyor!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Club Brugge'da forma giyen Simon Deli'yi bitiriyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Club Brugge'ün Denswil'i kiralaması üzerine Fildişi Sahilli stoperin gözden düştüğü belirtilirken, teknik direktör Philippe Clement, "Herkesi takımda tutmayı tercih ederim, ancak gerçeklik bize bunun her zaman mümkün olmadığını öğretir. Hem oyuncunun hem de kulübün kabul etmek isteyeceği bir teklifse Simon ayrılabilir" diyerek transfere yeşil ışık yaktı. (Fotomaç)

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