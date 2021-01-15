Attila Szalai için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...
Apollon Limassol, adı Fenerbahçe ile anılan Macar stoper Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüple görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Stoper mevkisine takviye yapacak olan Fenerbahçe'de ibre Attila Szalai'ye döndü. Sokratis, Simon Deli, Caulker'le de ilgilenen sarı-lacivertliler, Macar oyuncu için Apollon Limassol'a resmi teklif yaptı. Güney Kıbrıs ekibinden dün yapılan resmi açıklamada Fenerbahçe'nin teklifi doğrulanırken, görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Sarı-lacivertlilerin şu anda Szalai'yi isteyen tek takım olduğu da ifade edildi. 1.92 boyundaki Szalai bu sezon Limassol'da 19 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Macaristan Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen Szalai için Fenerbahçe'nin kulübüne 1.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, oyuncuya ise 3.5 yıllık kontrat teklif edildiği belirtiliyor.
(Fotomaç)
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