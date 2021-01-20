20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis sözleşmesini feshetmek için Arsenal ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Arsenal'den ayrılıyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

Ara transfer döneminin hızlı ekibi ile anılan yıldız stoper , sözleşme feshetmek için kulübü ile anlaşmaya vardı. Sokratis'in hangi takıma gideceği merak konusu oldu.

Sezon başında Lemos ve Tisserand'ı kadrosuna katan , bu ikiliden beklenen verimi alamayınca ara transfer döneminde deneyimli bir stoper arayışına girmişti. Macar stoper Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, 'in tecrübeli futbolcusu ile ilgileniyordu. Sarı lacivertli ekibin ısrarla ilgisini sürdürdüğü Sokratis, Arsenal ile sözleşme feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

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