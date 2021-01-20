Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis sözleşmesini feshetmek için Arsenal ile anlaştı!

Ara transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe ile anılan yıldız stoper Sokratis, sözleşme feshetmek için kulübü Arsenal ile anlaşmaya vardı. Sokratis'in hangi takıma gideceği merak konusu oldu.

Sezon başında Lemos ve Tisserand'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu ikiliden beklenen verimi alamayınca ara transfer döneminde deneyimli bir stoper arayışına girmişti. Macar stoper Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Arsenal'in tecrübeli futbolcusu Sokratis ile ilgileniyordu. Sarı lacivertli ekibin ısrarla ilgisini sürdürdüğü Sokratis, Arsenal ile sözleşme feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

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