15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi için geri sayım başlarken, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer olmak için büyük bir fedakarlığa imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'de bekleyişi sürüyor. Yıldız oyuncu, ile yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürürken , Özil'in Arsenal'den ayrılmak için 7 milyon euro'sunu feda etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...

Yılda 18.2 milyon euro kazanan , 'de devam etseydi yarım sezon için 9.1 milyon euro daha alacaktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...

32 yaşındaki oyuncu, 'ye gelebilmek için ciddi bir fedakarlığa imza atmış olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...

DEVREK'E TESİS

, ile bağlarını koparır koparmaz 'a gelerek ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...

Öte yandan Özil hemşehrilerini de unutmadı. 'ın ilçesi Belediye Başkanı , yıldız oyuncunun ilçede yapılan spor kompleksine maddi destekte bulunacağını açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...

Gelecek yıl tamamlanacak ve içinde havuz, tenis kortu ile basketbol sahası yer alacak tesisin adı olacak.

(Fotomaç)

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