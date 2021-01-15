Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi için geri sayım başlarken, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer olmak için büyük bir fedakarlığa imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Mesut Özil bekleyişi sürüyor. Yıldız oyuncu, Arsenal ile yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürürken İngiliz Athletic, Özil'in Arsenal'den ayrılmak için 7 milyon euro'sunu feda etmeye hazır olduğunu duyurdu.
32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelebilmek için ciddi bir fedakarlığa imza atmış olacak.
DEVREK'E TESİS
Mesut, Arsenal ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Öte yandan Özil hemşehrilerini de unutmadı. Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncunun ilçede yapılan spor kompleksine maddi destekte bulunacağını açıkladı.
Gelecek yıl tamamlanacak ve içinde havuz, tenis kortu ile basketbol sahası yer alacak tesisin adı Mesut Özil Spor Kompleksi olacak.
(Fotomaç)
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