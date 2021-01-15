Fenerbahçe'de Samatta’nın dönüşü

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, 103 gün sonra golle buluştu. Sezon başında Aston Villa'dan transfer edilen Tanzanyalı forvet, 51'de Caner'in serbest atıştan ortaladığı topu ön direkte kafa ile filelerle buluşturdu.

28 yaşındaki oyuncu, 3 Ekim'de oynanan Karagümrük maçında 2 gol atmış ve sonra sakatlanmıştı. 69'da sekerek çıkan Samatta, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız forma rekabeti normal. Herkes kendisini göstermek istiyor. Sakatlıktan sonra ilk kez 11'deyim. Gol attım, mutluyum" derken, durumunun ciddi olmadığını düşündüğünü söyledi.

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