14 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Harun Tekin bu sezon ilk kez forma giydi!

Harun Tekin ilk kez sahada!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

’de elmacık kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci , maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperi da 47 gün sonra sahada yer aldı.

'de kaleci , bu sezon ilk kez bir resmi maçta kaleyi korudu. ile 15 Kasım tarihinde oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Harun Tekin, kupada ve maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Bu sezon genç kaleci 'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, maçında Teknik Direktör tarafından 11'de şans buldu.

LEMOS 47 GÜN SONRA SAHADA
Sarı-lacivertlilerde Uruguaylı stoper da 47 gün sonra 'nda Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. Ligde 29 Kasım tarihindeki derbide karşısında forma giyen Lemos, bu maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahada yer almamıştı. Derbinin ardından 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Lemos, daha sonra oynanan 3 maçta ise yedek soyunmuştu.

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