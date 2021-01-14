Fenerbahçe'de Harun Tekin bu sezon ilk kez forma giydi!
Fenerbahçe’de elmacık kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci Harun Tekin, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperi Lemos da 47 gün sonra sahada yer aldı.
Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, bu sezon ilk kez bir resmi maçta kaleyi korudu. Fatih Karagümrük ile 15 Kasım tarihinde oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Harun Tekin, kupada Sivas Belediyespor ve Karacabey Belediyespor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 11'de şans buldu.
LEMOS 47 GÜN SONRA SAHADA
Sarı-lacivertlilerde Uruguaylı stoper Lemos da 47 gün sonra Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. Ligde 29 Kasım tarihindeki derbide Beşiktaş karşısında forma giyen Lemos, bu maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahada yer almamıştı. Derbinin ardından 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Lemos, daha sonra oynanan 3 maçta ise yedek soyunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları