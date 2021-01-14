15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mbwana Samatta 104 gün sonra gol attı!

Samatta 104 günlük hasrete son verdi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

’nin forveti Mbwana Samatta, 104 günlük suskunluğunu maçında karşısında bozdu. Yıldız forvet, 51. dakikada fileleri havalandırarak takımına turu getirirken, 4. haftadaki maçının ardından golle tanıştı.

'nin ile oynadığı Ziraat Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı.

Müsabakanın 51. dakikasında 'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Samatta, 'in 4. haftasında oynanan Fatih mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.

Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini 'a bıraktı.

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