Fenerbahçe'de Caner Erkin'den 7. asist

Samatta'nın attığı golün ortasını yapan Caner Erkin bu sezon 7 asiste ulaştı. Sarı-lacivertli futbolcu; ligdeki Çaykur Rizespor, Karagümrük, Göztepe, Denizlispor, Başakşehir ve BB Erzurum maçlarında da asist yaptı. Caner, ligde asist krallığında Beşiktaşlı Ghezzal'ın (9 asist) ardından 6 asistle ikinci sırada yer alıyor.

Samatta'nın attığı golün ortasını yapan Caner Erkin bu sezon 7 asiste ulaştı. Sarı-lacivertli futbolcu; ligdeki Çaykur Rizespor, Karagümrük, Göztepe, Denizlispor, Başakşehir ve BB Erzurum maçlarında da asist yaptı. Caner, ligde asist krallığında Beşiktaşlı Ghezzal'ın (9 asist) ardından 6 asistle ikinci sırada yer alıyor.

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