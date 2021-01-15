15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den 7. asist

Caner’den 7. asist
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Samatta'nın attığı golün ortasını yapan  Erkin bu sezon 7 asiste ulaştı. Sarı-lacivertli futbolcu; ligdeki , Karagümrük, Göztepe, , ve BB Erzurum maçlarında da asist yaptı. Caner, ligde asist krallığında Beşiktaşlı Ghezzal'ın (9 asist) ardından 6 asistle ikinci sırada yer alıyor.

Samatta'nın attığı golün ortasını yapan Erkin bu sezon 7 asiste ulaştı. Sarı-lacivertli futbolcu; ligdeki , Karagümrük, Göztepe, , ve BB Erzurum maçlarında da asist yaptı. Caner, ligde asist krallığında Beşiktaşlı Ghezzal'ın (9 asist) ardından 6 asistle ikinci sırada yer alıyor.

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