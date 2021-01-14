14 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

F.Bahçe kupada sahne alıyor! İşte Kasımpaşa maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

Fenerbahçe kupada Kasımpaşa’yı ağırlıyor. ATV’den naklen yayınlanacak maçı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, zorlu maçta mini bir rotasyon yapmayı planlıyor. İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı ATV naklen ekranlara getirecek. Kanarya kupada bu sezon 4. turda Sivas Belediyespor'u (4-0), 5. turda Karacabey Belediyespor'u (1-0) elerken, Kasımpaşa ise Anagold 24Erzincan (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Sinan Gümüş, , Ferdi, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin

MİNİ ROTASYON
Erol Bulut, Kasımpaşa karşısında rotasyona gidecek. Ligde son dönemde fazla şans bulamayan Samatta, , Ferdi, Serdar gibi isimlerin bu akşam 11'de olmaları bekleniyor. Sakatlıkları süren Perotti, Novak, Tolga, ve Gökhan ise yine yok. Sosa ile Novak'ın ligdeki Ankaragücü maçına yetişecekleri öğrenildi.

GÖKHAN KATILMADI
Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan ise takımla birlikte çalıştılar.

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