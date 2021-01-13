13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den taraftarları heyecanlandıran hareket! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Mesut'tan taraftarları heyecanlandıran hareket! F.Bahçe'yi takibe aldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

'nin transferi için gün saydığı dünyaca ünlü futbolcu , sosyal medya hesaplarından 'yu takibe aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

'nin transferi için geri sayıma geçtiği 'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir haber geldi. Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülen yıldız futbolcu, sosyal medya hesapları üzerinden 'yu takibe aldı.

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