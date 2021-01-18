18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'a geldi | CANLI

Mesut Özil İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Son dakika haberi: 'nin yeni transferi 'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

'nin yeni transferi 'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

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