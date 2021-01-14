Altay Bayındır yoğun eleştiriler sonrası sosyal medya hesabını dondurdu!
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin 'ordinaryüs' lakaplı efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis ve sarı lacivertlilerin tribün liderlerinden Sefa Kalya'yı andığı bir mesaj yayımladı. Bu mesajın ardından yoğun eleştiriler alan başarılı file bekçisi, sosyal medya hesabını dondurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduran Altay Bayındır, sarı lacivertli camianın 'ordinaryüs' lakaplı Lefter Küçükandonyadis ve tribün liderlerinden Sefa Kalya'yı ölüm yıldönümünde mesaj atarak andı.
Altay Bayındır'ın Sefa Kalya'yı anması sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı. Altay'ın attığı mesajın altına yoğun eleştiri geldi.
HESABINI DONDURDU
Bunun üzerine Altay Bayındır Twitter hesabını dondurdu. Altay'ın hesabını dondurması karşısında sarı lacivertli taraftarlar 21 yaşındaki kaleciye destek olmaya başladı. SeniSeviyoruzAltayBayındır etiketi ile tweetler atılarak Altay Bayındır'a moral vermeye çalıştı.
Altay Bayındır Twitter'da kısa zamanda trend topic oldu.
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