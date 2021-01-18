Eksik Fenerbahçe Ankaragücü karşısında! İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 7 eksiği olan Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılıp yeniden zirveye ortak olmak istiyor. İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Ligde son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi planladığı karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. 5'te 5 yapmayı hedefleyen Kanarya'da Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin cezası, Perotti, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak.

ZORAKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Erol Bulut, eksiklerin çokluğunda farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Gökhan ve Caner'in yokluğunda beklerde Nazım ile Novak görev yapacak. Savunmanın göbeğinde de uzun bir aradan sonra Serdar-Tisserand ikilisi oynayacak. Ortada Gustavo-Ozan, önlerinde Pelkas, kanatlarda ise Valencia ile Ferdi olacak. Bulut, önceki haftalarda olduğu gibi en uçta yine Thiam'a şans verecek. Bu arada Ankaragücü'nde cezalı bulunmazken, sakat olan Stelios Kitsiou ve Cebrail'in tedavileri devam ediyor.

FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, SANGARE, SERDAR, TISSERAND, NOVAK, GUSTAVO, OZAN, PELKAS, VALENCIA, FERDİ, THIAM.

ANKARAGÜCÜ: RİCARDO, SARLİJA, ATAKAN, ERDİ, ATİLA, DİOUSSE, LUKASİK, SABA, ÇEKİÇİ, BOLİNGİ, BÖRVEN.

TISSERAND VE OZAN SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartları olan Tisserand ve Ozan ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bugün de sarı kart görmeleri halinde 20'nci haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

GOL UMUDU THIAM

Samatta'nın sakatlık, Cisse'nin de performansının düşük olduğu dönemde formayı kapan Mame Thiam, bugün de Fenerbahçe'nin gol umudu olarak sahaya çıkacak. Erol Bulut, son 4 haftada 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Senegalli oyuncuyu, Ankaragücü karşısında en uçta sahaya sürecek.

F.BAHÇE ÜSTÜN!

MKE Ankaragücü ligde 102 kez karşılaşan Fenerbahçe galibiyet sayısında 64-11, gollerde 188-69 üstün. (Fotomaç)

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