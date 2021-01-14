14 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Almanlardan Mesut Özil'e çağrı: Gel barışalım

Almanlardan Mesut Özil'e çağrı: Gel barışalım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil, Almanya'da da manşetlerde. gazetesi, yeni Başkanı Fritz Keller'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için milli takımda afaroz edilen Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil, Almanya'da da manşetlerde. gazetesi, yeni Başkanı Fritz Keller'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için milli takımda afaroz edilen Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurdu. Ancak Özil'in uzlaşmak istemediği belirtildi.

Keller'in teklifi kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı. Alman Milli Takımı Teknik Direktör Löw de, "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti" dedi.

(Fotomaç)

Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! haberin devamı

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