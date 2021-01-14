Almanlardan Mesut Özil'e çağrı: Gel barışalım

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil, Almanya'da da manşetlerde. Bild gazetesi, Almanya Futbol Federasyonu yeni Başkanı Fritz Keller'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için milli takımda afaroz edilen Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil, Almanya'da da manşetlerde. Bild gazetesi, Almanya Futbol Federasyonu yeni Başkanı Fritz Keller'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için milli takımda afaroz edilen Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurdu. Ancak Özil'in uzlaşmak istemediği belirtildi.



Keller'in teklifi kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı. Alman Milli Takımı Teknik Direktör Löw de, "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde WhatsApp üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti" dedi.

(Fotomaç)

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ