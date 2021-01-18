18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ilk kez sahaya çıktı!

İsmail Yüksek ilk kez sahaya çıktı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Süper Lig'in 19. haftasında 'nü 3-1'le geçen , zirveye yeniden ortak oldu. Sarı-lacivertlilerde genç isim , ilk kez sahaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin sezon başında 'dan renklerine bağladığı genç oyuncu , ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından 'a kiralanan Yüksek, ara transfer döneminde geri çağrılmıştı.

mücadelesinin 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti.

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