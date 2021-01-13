Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in lisansı çıktı

Bu sezon mutlu sona ulaşıp şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda 18 ismi kadrosuna katmış ve adından söz ettirmişti. Sarı-lacivertli takım devre arasında da bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil transferi için gün sayan Kanarya, stoper bölgesi için ise dev bir harekata başladı. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve listedeki 3 yıldız... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)