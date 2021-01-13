13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in lisansı çıktı

F.Bahçe'de genç ismin lisansı çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

'nin yaz transfer döneminde 'a kiraladığı ve ocak ayında geri çağırdığı 'in lisansı çıkarıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'nin Gölcükspor'dan 65 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki , kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyiyordu. Sarı-lacivertlilerde alınan kararlar genç oyuncu takıma geri çağrıldı.

Son dakika gelişmesine göre Yüksek'in lisansı TFF'ye yapılan bildirimle tekrar çıkartıldı. İsmail Yüksek, Balıkesirspor'da 12 resmi maça çıkıp, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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