Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! İşte yıldız oyuncunun geleceği tarih

Fenerbahçe'nin hem kulübü Arsenal hem de kendisiyle her konuda anlaşma sağladığı Mesut Özil transferinde, flaş bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, konuyla ilgili detayları aktardı. Kul, "Mesut Özil en geç pazartesi günü İstanbul'a gelecek" dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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