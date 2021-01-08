08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında? Altay Bayındır kariyeri

Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında? Altay Bayındır kariyeri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de genç kaleci , ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Bu sezon formayla gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan 22 yaşındaki file bekçisi, maçındaki kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. İşte Altay Bayındır'ın kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

'in 17. haftasında sahasında 'u 2-1 mağlup eden 'de galibiyetin mimarlarından biri oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. İşte takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Altay Bayındır'ın kariyeriyle ilgili tüm bilgileri...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR? ALTAY BAYINDIR KARİYERİ

14 Nisan 1998 tarihinde 'da dünyaya gelen Altay Bayındır, futbola altyapısında başladı. ve 'nün de altyapılarında forma giyen Altay, 2015 yılında ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nde kaleyi devraldıktan sonra etkili bir performans sergileyen genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli takıma transferi sonrası kaleyi devralan 22 yaşındaki eldiven, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 18 gol gördü.

Milli takımın alt yaş kategorilerinde 4 kez form giyen Altay, 'a seçilse de resmi bir müsabakada görev alamadı.

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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