Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında? Altay Bayındır kariyeri

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan 22 yaşındaki file bekçisi, Alanyaspor maçındaki kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. İşte Altay Bayındır'ın kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyetin mimarlarından biri Altay Bayındır oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. İşte sarı-lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Altay Bayındır'ın kariyeriyle ilgili tüm bilgileri...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR? ALTAY BAYINDIR KARİYERİ

14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Altay Bayındır, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Arabayatağı Bursa Yol ve Ankaragücü'nün de altyapılarında forma giyen Altay, 2015 yılında Başkent ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nde kaleyi devraldıktan sonra etkili bir performans sergileyen genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli takıma transferi sonrası kaleyi devralan 22 yaşındaki eldiven, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 18 gol gördü.

Milli takımın alt yaş kategorilerinde 4 kez form giyen Altay, A Milli Takım'a seçilse de resmi bir müsabakada görev alamadı.

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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