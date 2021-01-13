13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mesut Özil Çamlıca'daki yeni villası için mimar tuttu

Yeni evi için mimar tuttular! İşte Özil çiftinin Çamlıca'daki yuvası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Fenerbahçe'nin transfer gündemine olan ve önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilere imza atması beklenen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Çamlıca'daki villası için mimar tuttu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz yıl 'ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul'a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvadı. Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.

Bir zamanlar Elif Dürüst'ün babası, sanayici Ekrem Dürüst'ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Amine Gülşe'nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.

F.Bahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! haberin devamı

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