Fenerbahçe, 2005 doğumlu altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Futbolseverler bu gelişme sonrasında Arda Güler'i merak etti ve arama motorlarına "Arda Güler kimdir?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Arda Güler kimdir? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...