13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye altyapıdan yıldız adayı! Sözleşme imzalandı...

Fenerbahçe'ye altyapıdan yıldız adayı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

altyapı oyuncusu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

altyapısından 2005 doğumlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İşte yapılan resmi açıklama;

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"Altyapı oyuncumuz 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz , Sportif Direktörümüz , İdari Koordinatörümüz , Genel Koordinatörümüz ve Arda Güler'in ebeveynleri ve katıldı."

Arda Güler kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? haberin devamı

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