Lefter Küçükandonyadis anılıyor! Lefter Küçükandonyadis kimdir? Nereli? İşte Fenerbahçe kariyeri...

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 9. yılında anılıyor. Lefter Küçükandonyadis hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapılıyor. Peki, Lefter Küçükandonyadis kimdir? Fenerbahçe'de kaç gol attı? Nereli? İşte detaylar...

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR? NERELİ?

Lefter, 22 Aralık 1925'te doğdu. Türk futboluna iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımda şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, golcülüğü dolayısıyla "Ver Lefter'e yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

''Ordinaryüs'' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynadı. Lefter bir sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev yaptı.

Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda bıraktıktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

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