13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! "Arabamı İstanbul'a götürün"

Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan ve 3.5 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Mesut Özil, Çubuklu'yu giymek için gün sayıyor. Sarı-lacivertli kulübe olan sevgisini sosyal medya hesabından duyurna yıldız futbolcuyla ilgili flaş detay ortaya çıktı. İşte o tarih... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

'nin hayali artık gerçek oluyor... Yalnızca 'de değil tüm dünyanın takip ettiği transferde her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

Kazanacağı ücretten giyeceği forma numarasına ve kalacağı eve kadar birçok konu belirlenen Mesut, ile sözleşmesinin feshi konusunda son aşamaya geldi.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

Twitter'da dün takipçilerine verdiği cevaplarda 'da en çok sevdiği semtin olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, 'yu giymek için gün sayıyor.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

HER SÖZÜ GÜNDEMDE
'yu giymeye hazırlanan Mesut 'un önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamalar dünya gündeminde de yer aldı. , ve , yıldız futbolcunun F.Bahçe ile ilgili sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

İSMİ BİLE YETTİ
'nin imza aşamasında olduğu 'in transfer haberleri bile kulübün değerini artırmasını sağladı. Son dönemde borsada yükselişe geçen sarılacivertlilerin piyasa değeri de 1 haftada 1 milyar TL arttı. Geçtiğimiz hafta 3.2 milyar TL olan kulüp değeri 4.2 milyar TL'ye yükseldi.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRACAK!
Mesut Özil'in önceki akşam milyonlarca takipçisinin olduğu sosyal medyada ile ilgili sözleri yalnızca 'de değil tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

Twitter'da 25.5 milyon, 'da 23 milyon, 'ta ise 39 milyon takipçisi olan yıldız futbolcunun popülaritesini kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, bu süreçte önemli bir PR çalışması yapıyor. Mesut'un sosyal medyadaki etkisinden de yararlanmak isteyen , bu mecralardan gelir sağlamayı planlıyor.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

HAFTA SONU ARABASI GELİYOR!
Başkan Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut için bu kez, "Daha yakınız" itirafının ardından yıldız futbolcu da sosyal medyadan aşkını duyurmuştu.

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Arabamı İstanbul'a götürün

32 yaşındaki 10 numara, 'de yalnızca çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu 'de oynayacağını söyledi ve bu paylaşımlar milyonlarca etkileşim aldı. ile ilgili dün bir detay daha ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun lüks bir markadan sipariş verdiği yeni aracının hafta sonunda 'a olacağı öğrenildi.

(Fotomaç)

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