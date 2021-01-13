Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! "Arabamı İstanbul'a götürün"

Twitter'da 25.5 milyon, instagram'da 23 milyon, facebook'ta ise 39 milyon takipçisi olan yıldız futbolcunun popülaritesini kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, bu süreçte önemli bir PR çalışması yapıyor. Mesut'un sosyal medyadaki etkisinden de yararlanmak isteyen Fenerbahçe, bu mecralardan gelir sağlamayı planlıyor.



