Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! "Arabamı İstanbul'a götürün"
Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan ve 3.5 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Mesut Özil, Çubuklu'yu giymek için gün sayıyor. Sarı-lacivertli kulübe olan sevgisini sosyal medya hesabından duyurna yıldız futbolcuyla ilgili flaş detay ortaya çıktı. İşte o tarih... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Mesut Özil hayali artık gerçek oluyor... Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyanın takip ettiği transferde her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kazanacağı ücretten giyeceği forma numarasına ve kalacağı eve kadar birçok konu belirlenen Mesut, Arsenal ile sözleşmesinin feshi konusunda son aşamaya geldi.
HER SÖZÜ GÜNDEMDE
Çubuklu'yu giymeye hazırlanan Mesut 'un önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamalar dünya gündeminde de yer aldı. İspanyol Mundo Deportivo, ESPN ve Mirror, yıldız futbolcunun F.Bahçe ile ilgili sözlerine yer verdi.
İSMİ BİLE YETTİ
Fenerbahçe'nin imza aşamasında olduğu Mesut Özil'in transfer haberleri bile kulübün değerini artırmasını sağladı. Son dönemde borsada yükselişe geçen sarılacivertlilerin piyasa değeri de 1 haftada 1 milyar TL arttı. Geçtiğimiz hafta 3.2 milyar TL olan kulüp değeri 4.2 milyar TL'ye yükseldi.
SAHA DIŞINDA DA KAZANDIRACAK!
Mesut Özil'in önceki akşam milyonlarca takipçisinin olduğu sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili sözleri yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.
Twitter'da 25.5 milyon, instagram'da 23 milyon, facebook'ta ise 39 milyon takipçisi olan yıldız futbolcunun popülaritesini kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, bu süreçte önemli bir PR çalışması yapıyor. Mesut'un sosyal medyadaki etkisinden de yararlanmak isteyen Fenerbahçe, bu mecralardan gelir sağlamayı planlıyor.
HAFTA SONU ARABASI GELİYOR!
Başkan Ali Koç'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut için bu kez, "Daha yakınız" itirafının ardından yıldız futbolcu da sosyal medyadan aşkını duyurmuştu.
32 yaşındaki 10 numara, Türkiye'de yalnızca çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi ve bu paylaşımlar milyonlarca etkileşim aldı. Mesut Özil ile ilgili dün bir detay daha ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun lüks bir markadan sipariş verdiği yeni aracının hafta sonunda İstanbul'a olacağı öğrenildi.
(Fotomaç)
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