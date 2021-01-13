13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

İtalyan gazeteci duyurdu! "Fenerbahçe istiyor"

Devre arasında takıma bir stoper katmak için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim daha duyuruldu. İtalyan gazeteci yıldız stoper ile sarı lacivertlilerin ilgilendiğini açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe istiyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

'de son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren , devre arası transfer dönemi için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe istiyor

Gündemine 'i alan sarı-lacivertlilerin ilgilendiği tek isim Türk asıllı Alman yıldız değil... ile ilgili son iddia 'dan geldi.

İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe istiyor

Transfer haberleriyle tanınan gazeteci sosyal medya hesabından 'nin forması giyen 'yu kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe istiyor

Sarı-lacivertli takımın bu transferdeki rakibinin olduğunu belirten deneyimli gazeteci, oyuncunun ise sözleşmesi bitmeden 'dan ayrılmak istemediğine dikkat çekti.

İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe istiyor

doğumlu defans oyuncusu, kariyerine altyapısında başladı. 2010'da 'e transfer olan Musacchio, 2017'de ise 'a geldi.

İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe istiyor

4 sezondur temsilcisinin formasını giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperin sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe istiyor

İşte o tweet...

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