13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Arda Güler kimdir? Hangi pozisyonda (mevkide) oynuyor? Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzaladığı genç oyuncu Arda Güler!

Arda Güler kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.01.2021

, 2005 doğumlu altyapı oyuncusu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Futbolseverler bu gelişme sonrasında Arda Güler'i merak etti ve arama motorlarına "?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Arda Güler kimdir? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

, altyapı oyuncularından ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden açıkladı. 15 yaşındaki oyuncu, bu gelişme sonrasında futbolseverler tarafından merak edildi.

Peki, ? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, kariyerine Ankara'da başladı. 'nde kendini gösteren Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe'nin altyapı kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, sarı-lacivertli ekiple 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan, sol ayaklı genç yetenek, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Arda Güler'in idol olarak gördüğü futbolcular ise ve ...

Fenerbahçe'ye altyapıdan yıldız adayı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye altyapıdan yıldız adayı! Fenerbahçe'ye altyapıdan yıldız adayı!
F.Bahçe mutlu 'Mesut' İşte geleceği tarih F.Bahçe mutlu 'Mesut' İşte geleceği tarih
F.Bahçe'de genç ismin lisansı çıkarıldı F.Bahçe'de genç ismin lisansı çıkarıldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör