Arda Güler kimdir? Hangi pozisyonda (mevkide) oynuyor? Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzaladığı genç oyuncu Arda Güler!
Fenerbahçe, 2005 doğumlu altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Futbolseverler bu gelişme sonrasında Arda Güler'i merak etti ve arama motorlarına "Arda Güler kimdir?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Arda Güler kimdir? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...
Fenerbahçe, altyapı oyuncularından Arda Güler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden açıkladı. 15 yaşındaki oyuncu, bu gelişme sonrasında futbolseverler tarafından merak edildi.
Peki, Arda Güler kimdir? Detaylar haberimizde...
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, kariyerine Ankara'da başladı. Gençlerbirliği'nde kendini gösteren Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe'nin altyapı kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, sarı-lacivertli ekiple 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan, sol ayaklı genç yetenek, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Arda Güler'in idol olarak gördüğü futbolcular ise Alex ve İrfan Can Kahveci...
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