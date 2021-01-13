13 Ocak 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Transfer listesinde 3 yıldız...

Bu sezon mutlu sona ulaşıp şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda 18 ismi kadrosuna katmış ve adından söz ettirmişti. Sarı-lacivertli takım devre arasında da bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil transferi için gün sayan Kanarya, stoper bölgesi için ise dev bir harekata başladı. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve listedeki 3 yıldız... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.01.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 12:35
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Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Transfer listesinde 3 yıldız...

Süper Lig'de son olarak aldığı BB Erzurumspor galibiyetiyle birlikte zirveye ortak olan Fenerbahçe'de, transfer harekatı sürüyor.

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Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Transfer listesinde 3 yıldız...

Yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren takım olan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de bu unvanını korumak istiyor.

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Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Transfer listesinde 3 yıldız...

2 sezondur taraftarın beklentilerini karşılayamayan Kanarya, bu sezon mutlak şampiyon olarak 4. yıldızı takmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Transfer listesinde 3 yıldız...

Sarı-lacivertli takım, bu doğrultuda Mesut Özil ile her konuda anlaşmış ve Avrupa'da de ses getirmeyi başarmıştı.

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Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Transfer listesinde 3 yıldız...

32 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlayan F.Bahçe, sözleşme sürecinde ise yaklaşık 20 milyon euro ödeyecek.

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