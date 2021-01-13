Fenerbahçe Simon Deli'de ısrarcı! İşte yapılan teklif
Fenerbahçe, Fildişili stoper Simon Deli için Brugge kulübüne 2.5 milyon Euro teklif etti. Belçika basınına göre Brugge’ün istediği rakam 4 milyon Euro. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmayların Brugge'de forma giyen Fildişili stoper Simon Deli için Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi. Brugge'ün Deli'yi Slavia Prag'dan transfer ederken ödediği rakamın ise Sarı-Lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon Euro olduğu da öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ediyor.
SOL AYAKLI OLMASI AVANTAJ
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Simon Deli'nin sol ayaklı olması büyük bir avantaj. Zira F.Bahçe'de sol ayaklı yok.
(Takvim)
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