13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Simon Deli'de ısrarcı! İşte yapılan teklif

F.Bahçe'de savunmaya taze kan! İşte yapılan teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

, Fildişili stoper için kulübüne 2.5 milyon Euro teklif etti. basınına göre Brugge’ün istediği rakam 4 milyon Euro. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

'de stoper transferi için hareketlilik devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmayların 'de forma giyen Fildişili stoper için kulübüne 2.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Brugge'ün istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu ifade edildi. Brugge'ün Deli'yi 'dan transfer ederken ödediği rakamın ise Sarı-Lacivertli kulübün teklif ettiği 2.5 milyon Euro olduğu da öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü 'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ediyor.

SOL AYAKLI OLMASI AVANTAJ

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Simon Deli'nin sol ayaklı olması büyük bir avantaj. Zira F.Bahçe'de sol ayaklı yok.

(Takvim)

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