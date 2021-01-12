12 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! "Onu isteyen kim?"

Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in sosyal medyadan gerçekleştirdiği #AskMesut etkinliği büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli oyuncu, kendisine yönelik sorulara samimi cevaplar verirken, bir takipçisinin "Tottenham'da oynamayı kabul eder misiniz yoksa futbolu mu bırakırsınız?" sorusuna "Kolay soru. Emekililik!" şeklinde yanıtladı. Londra ekibinin teknik direktör Jose Mourinho, Mesut'un bu açıklamasına cevap verdi. İşte detaylar...

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! Onu isteyen kim?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Arsenal'den ayrılması beklenen ve ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülen , sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikle gündem oldu.

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! Onu isteyen kim?

Yıldız futbolcu, Twitter hesabı üzerinden #AskMesut etiketiyle sorulan soruları yanıtladı.

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! Onu isteyen kim?

Mesut'un futbolseverlerle yaptığı soru-cevap etkinliğinde ile ilgili verdiği bir cevap çok konuşuldu.

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! Onu isteyen kim?

32 yaşındaki futbolcu, bir takipçisinin "'da oynamayı kabul eder misiniz yoksa futbolu mu bırakırsınız?" sorusuna "Kolay soru. Emekililik!" şeklinde yanıtlandı.

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! Onu isteyen kim?

'a gideceğine futbolu bırakmayı tercih eden 'e ekibinin teknik direktörü 'dan yanıt gecikmedi.

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! Onu isteyen kim?

Basın toplantısında konuşan deneyimli çalıştırıcı, 'in bu düşüncesiyle ilgili sorulan soruya, "Kim 'ın Mesut Özil'le sözleşme imzalamak istediğini söyledi?" diyerek cevap verdi.

Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! Onu isteyen kim?

REAL MADRID'DE 3 YIL BERABER ÇALIŞTILAR

ve , 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı.

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