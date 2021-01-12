Jose Mourinho'dan Mesut Özil'e flaş yanıt! "Onu isteyen kim?"
Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in sosyal medyadan gerçekleştirdiği #AskMesut etkinliği büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli oyuncu, kendisine yönelik sorulara samimi cevaplar verirken, bir takipçisinin "Tottenham'da oynamayı kabul eder misiniz yoksa futbolu mu bırakırsınız?" sorusuna "Kolay soru. Emekililik!" şeklinde yanıtladı. Londra ekibinin teknik direktör Jose Mourinho, Mesut'un bu açıklamasına cevap verdi. İşte detaylar...
Arsenal'den ayrılması beklenen ve Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülen Mesut Özil, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikle gündem oldu.
Yıldız futbolcu, Twitter hesabı üzerinden #AskMesut etiketiyle sorulan soruları yanıtladı.
Mesut'un futbolseverlerle yaptığı soru-cevap etkinliğinde Tottenham ile ilgili verdiği bir cevap çok konuşuldu.
32 yaşındaki futbolcu, bir takipçisinin "Tottenham'da oynamayı kabul eder misiniz yoksa futbolu mu bırakırsınız?" sorusuna "Kolay soru. Emekililik!" şeklinde yanıtlandı.
Tottenham'a gideceğine futbolu bırakmayı tercih eden Mesut Özil'e Londra ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'dan yanıt gecikmedi.
Basın toplantısında konuşan deneyimli çalıştırıcı, Mesut Özil'in bu düşüncesiyle ilgili sorulan soruya, "Kim Tottenham'ın Mesut Özil'le sözleşme imzalamak istediğini söyledi?" diyerek cevap verdi.
REAL MADRID'DE 3 YIL BERABER ÇALIŞTILAR
Mesut Özil ve Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı.
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