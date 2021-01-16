16 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber! Arsenal ile...

Fenerbahçe'ye Mesut'tan iyi haber! Arsenal ile...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'nin transfer etmek istediği , kulübü ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

'te yer alan habere göre, 'nin transfer etmek istediği , kulübü ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Normal şartlarda yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar yaklaşık 7 milyon sterlin kazanması planlanıyordu ancak erken fesih için anlaşmaya varıldı. Mesut'un bu hafta sonu 'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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