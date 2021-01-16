Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber! Arsenal ile...

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mesut Özil, kulübü Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

The Athletic'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mesut Özil, kulübü Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Normal şartlarda yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar yaklaşık 7 milyon sterlin kazanması planlanıyordu ancak erken fesih için anlaşmaya varıldı. Mesut'un bu hafta sonu İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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