12 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin deplasman sefası

Fenerbahçe'nin deplasman sefası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.01.2021

Sarı-lacivertliler ligde dış sahadaki 9. maçında 7. galibiyetini aldı. Deplasmanda bu sezon ’den 9 puan fazla topladı.

'in bu sezon deplasmanda en başarılı takımı olan , 'u da seriye ekledi. Sarı-lacivertliler çekinerek gittiği 'da 3 puanı 3 golle rahat alırken, dış sahada 9. maçında 7. galibiyetini elde etti. ile 'da golsüz berabere kalan Kanarya, rakip sahadaki tek yenilgisini 3-1'lik skorla 'dan aldı. Deplasmanda 22 puanı hanesine yazdıran , 'den (13 puan) 9 puan fazla topladı. da deplasmanda yüzde 77.7 galibiyet yüzdesine ulaşarak, 'nın yüzde 76.5'luk rekorunu kırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Sokratis için kıran kırana mücadele! F.Bahçe 2 takımla yarışıyor Sokratis için kıran kırana mücadele! F.Bahçe 2 takımla yarışıyor
Yıldızların esamesi okunmuyor! İşte Bulut'un yeni gözdeleri Yıldızların esamesi okunmuyor! İşte Bulut'un yeni gözdeleri
Mesut Özil 'Kadıköy' dedi! Mesut Özil 'Kadıköy' dedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör