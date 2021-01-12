Fenerbahçe'nin deplasman sefası
Sarı-lacivertliler ligde dış sahadaki 9. maçında 7. galibiyetini aldı. Deplasmanda bu sezon Kadıköy’den 9 puan fazla topladı.
Süper Lig'in bu sezon deplasmanda en başarılı takımı olan Kanarya, BB Erzurumspor'u da seriye ekledi. Sarı-lacivertliler çekinerek gittiği Erzurum'da 3 puanı 3 golle rahat alırken, dış sahada 9. maçında 7. galibiyetini elde etti. Galatasaray ile Telekom'da golsüz berabere kalan Kanarya, rakip sahadaki tek yenilgisini 3-1'lik skorla Gaziantep FK'dan aldı. Deplasmanda 22 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Kadıköy'den (13 puan) 9 puan fazla topladı. Erol Bulut da deplasmanda yüzde 77.7 galibiyet yüzdesine ulaşarak, Carlos Alberto Pereira'nın yüzde 76.5'luk rekorunu kırdı.
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