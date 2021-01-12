12 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır 4. kez kapattı

Altay 4. kez kapattı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Kaleci ligde bu sezon 4'üncü kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Kaleci ligde bu sezon 4'üncü kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Sarı-lacivertliler 12 puan topladığı son 4 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk 12 karşılaşmada 19 gol yiyen ve maç başına kalesinde 1.5'tan fazla gol gören son 4 mücadelede bu oranı 0.5'e çekti. Savunma zaafı giderilince, galibiyetler de peş peşe geldi.
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