Fenerbahçe'de Ozan Tufan yönetimi ikiye böldü!

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte Avrupa'nın dev kulüplerinden transfer teklifi alan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de yönetimi ikiye böldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İngiltere ve Rusya'dan talipleri olan Ozan Tufan için Fenerbahçe Yönetimi ikiye bölündü. Yüksek bir bonservis bedeli gelmesi halinde satılacağı iddia edilen yıldız futbolcu konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Yöneticilerin bir kısmı, şampiyonluk yarışında Ozan'ın satılmasına karşı çıktı ve tekliflerin sezon sonunda değerlendirilmesini istedi. Ozan için CSKA Moskova ve Crystal Palace'ın 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Milli futbolcu bu sezon 4 gol+5 asistle takımın en etkili ismi... (Fotomaç)

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