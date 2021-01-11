11 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan yönetimi ikiye böldü!

Ozan Tufan ikiye böldü!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.01.2021

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte Avrupa'nın dev kulüplerinden transfer teklifi alan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de yönetimi ikiye böldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İngiltere ve Rusya'dan talipleri olan Ozan Tufan için ikiye bölündü. Yüksek bir bonservis bedeli gelmesi halinde satılacağı iddia edilen yıldız futbolcu konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Yöneticilerin bir kısmı, şampiyonluk yarışında Ozan'ın satılmasına karşı çıktı ve tekliflerin sezon sonunda değerlendirilmesini istedi. Ozan için CSKA Moskova ve 'ın 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Milli futbolcu bu sezon 4 gol+5 asistle takımın en etkili ismi... (Fotomaç)

F.Bahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor F.Bahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor
F.Bahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Bulut'un Erzurumspor maçı 11'i F.Bahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Bulut'un Erzurumspor maçı 11'i
Gustavo kararı verildi! Transfer... Gustavo kararı verildi! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör