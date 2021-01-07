07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız

F.Bahçe'nin rakibi Kızılyıldız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Bekoi 'a konuk olacak. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Sırbistan'ın ekibine konuk olacak. Belgrad'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Başantrenör Kokoskov, "Belgrad her zaman çok zorlu bir deplasman. Bizim için önemli bir meydan okuma olacak" dedi.

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