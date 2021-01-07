Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Bekoi Kızılyıldız'a konuk olacak. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Belgrad'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Başantrenör Kokoskov, "Belgrad her zaman çok zorlu bir deplasman. Bizim için önemli bir meydan okuma olacak" dedi.

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