Devlerin Ozan Tufan ısrarı! Fenerbahçe'nin istediği rakam...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla devlerin radarına giren Ozan Tufan'a, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Albion'un talip olduğu belirtilmişti. Milli yıldız için sarı-lacivertlilerin istediği rakam da belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için isteyeceği bonservis bedeli belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich Albion'un resmen talip olduğu milli futbolcu için kapıyı en az 15 milyon euro'dan açacağı öğrenildi. Öte yandan Ozan'a İngiltere'nin yanı sıra Bundesliga ve Rusya'dan da teklifler geldiği ifade edildi. Yönetim şartları ve rakamları değerlendiriyor. Ozan'ın takımdan ayrılma ve kalma ihtimali şu an için yüzde 50-50 olarak gösteriliyor. (Fotomaç)

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