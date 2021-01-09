09 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Devlerin Ozan Tufan ısrarı! Fenerbahçe'nin istediği rakam...

Devlerin Ozan Tufan ısrarı! F.Bahçe'nin istediği rakam...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.01.2021

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla devlerin radarına giren Ozan Tufan'a, ekiplerinden ve 'un talip olduğu belirtilmişti. Milli yıldız için sarı-lacivertlilerin istediği rakam da belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için isteyeceği bonservis bedeli belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, 'den ve 'un resmen talip olduğu milli futbolcu için kapıyı en az 15 milyon euro'dan açacağı öğrenildi. Öte yandan Ozan'a İngiltere'nin yanı sıra ve Rusya'dan da teklifler geldiği ifade edildi. Yönetim şartları ve rakamları değerlendiriyor. Ozan'ın takımdan ayrılma ve kalma ihtimali şu an için yüzde 50-50 olarak gösteriliyor. (Fotomaç)

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLER��
Transferde nefesler tutuldu! Mesut Özil'in geleceği gün bekleniyor Transferde nefesler tutuldu! Mesut Özil'in geleceği gün bekleniyor
Sokratis'te F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sokratis'te F.Bahçe'ye rakip çıktı!
Ademi’ye Süper Lig'den 2 teklif! Ademi’ye Süper Lig'den 2 teklif!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör