Transferde nefesler tutuldu! Mesut Özil'in geleceği gün bekleniyor
Fenerbahçe'nin kulübü ve kendisiyle her konuda anlaştığı Mesut Özil için taraftarlar gün sayıyor. Türk asıllı Alman yıldız, takımıyla prosedürleri hallettikten sonra İstanbul'a gelecek ve kendisini Çubuklu'ya bağlayan imzayı atacak. İşte transferin tüm detayları... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri
Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'de... Yönetimin her konuda anlaştığı yıldızın transferinde artık geri sayıma geçildi. Tecrübeli futbolcu ve menajerinin, Londra'da 6 aylık kontratının kaldığı Arsenal ile masaya oturup prosedürleri halletmesi bekleniyor. Ardından İstanbul'a gelecek olan Mesut ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Taraftarlar da 32 yaşındaki maestroya pandemi ye uygun karşılama yapacak. Havaalanından tesislere araç konvoyu planlanıyor.
ÜCRETİNDE FEDAKARLIK
Mesut Özil'in uzun süredir forma giymemesine rağmen antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü ve kısa süre içinde eski formu ile sahada olacağı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un Mesut'un maliyetini karşılamak için tüm hazırlıkları yaptığı bildirildi. Son bilgilere göre Arsenal'deki ücretinin çok altında bir rakama 'evet' diyen Özil, Fenerbahçe'den 5 milyon imza parası ile yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak. İki Fenerbahçeli isim imza parası ve maaşa sponsor olacak.
AMCASI: GURUR DUYARIZ
Mesut Özil'in Zonguldak Devrek'e bağlı Hışırıoğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil, yeğeninin Fenerbahçe'de oynamasından mutluluk duyacağını söyledi: "Çok gurur verici bir şey. Kendisi bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut hem Türkiye'de hem İslam aleminden sevilen birisi. İnşallah gelir, oynar. Ben de mutlu olurum" dedi.
GAZALİ'Lİ CUMA PAYLAŞIMI
Mesut Özil dün Sultanahmet Camii görselli cuma paylaşımında bulundu. Gazali'nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına yer veren ve hayırlı cumalar dileyen Özil'in paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Yıldız isim birkaç gün önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.
FAVORİ KANARYA
Avrupalı siteler, Mesut Özil bahislerinde Fenerbahçe'yi 1'e 9 ile favori konumuna yükseltti. En yakın rakip olarak 1'e 12 ile MLS'den bir takıma gitme olasılığı gösterildi. (Fotomaç)
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