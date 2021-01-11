Fenerbahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor

Devre arasında transfer bombalarını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve Arsenal'le her konuda anlaşmıştı. İngiliz ekibi de Mesut'un takımdan ayrılmasına izin verdi ve iki taraf arasında detaylar görüşülüyor. Sarı-lacivertli takım 32 yaşındaki yıldıza bu hafta imza attırmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 00:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 06:18 ABONE OL