11 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor

Devre arasında transfer bombalarını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve Arsenal'le her konuda anlaşmıştı. İngiliz ekibi de Mesut'un takımdan ayrılmasına izin verdi ve iki taraf arasında detaylar görüşülüyor. Sarı-lacivertli takım 32 yaşındaki yıldıza bu hafta imza attırmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 00:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 06:18
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Fenerbahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor

Fenerbahçe'ye Mesut Özil konusunda beklenen müjde geldi. Arsenal, yıldız oyuncunun transferine onay verdi.

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Fenerbahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor

Haberi ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira dün flaş olarak duyurdu. Tarafların maddi konularda orta yolu bulmaya çalıştığı bildirildi.

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Fenerbahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor

Mesut'un Arse nal'den kalan yarım sezon için 9.1 milyon euro alacağı bulunuyor. Özil'in F.Bahçe'ye artık çok yakın olduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor

Tecrübeli futbolcu ile 3.5 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler artık Mesut'un gelişini beklemeye başladı. 32 yaşındaki maestronun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini F.Bahçeli yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Fenerbahçe şova hazırlanıyor! Ve Mesut Özil imzayı atıyor

ABİSİ GÖZ KIRPTI

Mesut'un abisi Mutlu Özil'in Instagram hesabından dün Fenerbahçe logosu ve göz kırpma emojisi paylaşması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

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