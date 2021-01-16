Fenerbahçe'nin Apollon Limassol takımından transfer ettiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.

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