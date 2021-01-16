16 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'a geldi!

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'nin takımından transfer ettiği Macar stoper , sağlık kontrollerinden geçmek için 'a geldi.

'nin yeni transferi Macar stoper 'a geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.

Attila Szalai Fenerbahçe için İstanbul'da

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