10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin Erzurumspor kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...

Fenerbahçe'nin Erzurumspor kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'nin 'in 18. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

'in 18. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin Erzurum kafilesinde, , Ademi, ve Novak bulunmuyor. İşte Fenerbahçe'nin kadrosu;

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Altay, Harun, Gökhan, , , , , , Serdar, , , , , Pelkas, , , Sinan, Thiam, Valencia,Samatta, Cisse.

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