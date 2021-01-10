10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar, kadroda ve maaş bütçesinde yer açmak için gidecekler de gündemde. Sarı lacivertliler Fransız kulüplerinin peşinde olduğu Luiz Gustavo hakkında kararını verdi. Peki Gustavo transfer olacak mı? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

, bir yandan ve kadroya diğer dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da gönderilecek futbolcuları belirledi.

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

'de ile karşılaşacak , kritik mücadele sonrası transferlerine imza attırmayı planlıyor.

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

Bununla beraber , kendisine kulüplerinin talip olduğu konusunda son kararını verdi.

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

KARAR ÇIKTI
Bilindiği üzere Gustavo'ya ekibi talip olmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yönetimi, Gustavo'ya ayrılık izni vermedi.

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

Hem hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu 'de tamamlayacak.

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

TOP AVCILARI
Orta sahada takımın dinamoları olan ile 'ın farkı istatistiklerde de yansıdı.

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...

Gustavo, 'de geride kalan 17 haftada rakip sahada en fazla top kazanan (69 kez) oyuncu olurken, da 52 top kazanma ile 'ten ile 3.'lüğü paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut Özil için pusudalar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi... Mesut Özil için pusudalar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...
Ferdi Kadıoğlu için talip çıktı! Ferdi Kadıoğlu için talip çıktı!
Mesut Özil'in abisinden F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Mesut Özil'in abisinden F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör