Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Transfer...
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar, kadroda ve maaş bütçesinde yer açmak için gidecekler de gündemde. Sarı lacivertliler Fransız kulüplerinin peşinde olduğu Luiz Gustavo hakkında kararını verdi. Peki Gustavo transfer olacak mı? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
Fenerbahçe, bir yandan Mesut Özil ve kadroya diğer dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da gönderilecek futbolcuları belirledi.
Süper Lig'de BB Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadele sonrası transferlerine imza attırmayı planlıyor.
Bununla beraber Kanarya, kendisine Fransız kulüplerinin talip olduğu Luiz Gustavo konusunda son kararını verdi.
KARAR ÇIKTI
Bilindiği üzere Gustavo'ya Fransa Lig 1 ekibi Monaco talip olmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yönetimi, Gustavo'ya ayrılık izni vermedi.
Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor.
Hem Erol Bulut hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.
TOP AVCILARI
Orta sahada takımın dinamoları olan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın farkı istatistiklerde de yansıdı.
Gustavo, Süper Lig'de geride kalan 17 haftada rakip sahada en fazla top kazanan (69 kez) oyuncu olurken, Ozan da 52 top kazanma ile Karagümrük'ten Biglia ile 3.'lüğü paylaştı.
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